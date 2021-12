Festival de Música Instrumental movimenta o TCA

Proeza sobre-humana em um ambiente sócio-cultural que pouco valoriza a arte de fato em favor do entretenimento ligeiro, o Festival de Música Instrumental da Bahia chega nesta quinta-feira, 8, à sua 21ª edição. A programação pode ser acessada clicando aqui.

Mérito dos seus produtores, o maestro Zeca Freitas e o pianista e ator Fernando Marinho, que conseguiram incluir o Festival no programa de eventos calendarizados do Governo do Estado, via Fundo de Cultura das Secretarias da Fazenda e de Cultura da Bahia.

"É o quarto ano seguido. Tivemos os últimos três anos e agora mais este, fechando um ciclo. Depois começaremos do zero de novo", conta Zeca. "Esperamos contar com a continuação desse edital - e que sejamos incluídos de novo", acrescenta o maestro.

Este ano, o FMIB mantém a tradição, equilibrando grandes atrações de nível nacional como Leo Gandelman Quinteto e João Donato com referências locais (Jana Vasconcellos Sexteto, Orquestra Brasileira São Salvador de Fred Dantas) e novidades como o guitarrista prodígio Diego Figueiredo, Banda Soteropolijazz e IFÁ Afrobeat.

Além dos shows na Sala Principal do TCA, haverá cinco apresentações semanais no Museu Náutico da Bahia (Farol da Barra), sempre às quintas-feiras (16 e 30 de junho e 7, 14 e 21 de julho), com atrações como Grupo Ventarolla e MODAP-Quarteto de Trombones da Neojiba, acompanhadas de palestras do astrônomo Fernando Munaretto.

"Eu e Marinho temos um plano com pontos a cobrir, como trazer atrações novas que surgem, atrações do interior - já que o Festival é da Bahia, atrações da casa, baianos que estão fora e claro, grandes figuras da música instrumental brasileira. Tudo a depender dos recursos, óbvio", diz.

"Em cima disso, abrimos inscrições para tornar amplo o processo e saber o que está acontecendo", acrescenta.

Leo sem fronteiras

Ao lado do pianista acreano João Donato, o saxofonista carioca Leo Gandelman é certamente o nome mais popular do festival. Leo, que se apresenta sábado junto à Banda Soteropolijazz e do guitarrista baiano Raoní Maciel (finalista do Samsung E-Festival Instrumental), traz a Salvador o show do seu último álbum, Velhas Ideias Novas, em homenagem aos 100 anos do samba, mais algumas autorais e standards.

"Tem autorais mais antigas como Solar, que tocou muito aí em Salvador, Furuvudé, Neshama, Vip Vop, sendo essas duas últimas composições mais recentes, com algumas do Velhas Ideias Novas e standards da MPB que marcaram nosso caminho", conta Leo, via email.

Poucos sabem, mas a origem musical de Leo é erudita: ele é filho de pianista clássica e maestro. "Fui educado na escola clássica e mais tarde fui me aprofundar na música popular e no improviso. Aos 15 anos, fui solista da Orquestra Sinfônica Brasileira por ocasião dos concertos para a juventude", conta.

Para ele, não existe essa tal fronteira que separa erudito e popular. "Gosto muito de poder tocar livremente a música em que me identifico. Pra mim, não existem fronteiras de separação entre estilos musicais. O meu trabalho é um reflexo da minha formação como estudante e da minha experiência profissional", observa.

"O Festival de Música Instrumental da Bahia está de parabéns pela luta, idealismo e pela missão de trazer sempre uma música diferenciada para o público baiano, que é tão musical e receptivo", elogia.

Guitar hero

Atração surpresa que deverá deixar muita gente de queixo caído, o violonista Diego Figueiredo é um tesouro ainda a ser descoberto no Brasil - por que no exterior ele já é figura carimbada nos grandes festivais, com premiações em Montreaux e uma vasta discografia. Tudo isso, aos 36 anos.

"Vou focar esse show no meu disco novo, Broken Bossa, que é autoral. Mas também faço músicas da Bahia que gosto, como Baixa dos Sapateiros e Saudades da Bahia, coisas que cresci ouvindo", conta.

Parceiro de músicos baianos, Diego já tocou com Margareth Menezes e Luis Caldas - com o último, lança em breve um CD instrumental em duo. "Gravei um dueto de violões com Luís Caldas, um álbum inteiro, em fase de prensagem. Sai este ano", conclui Diego.

