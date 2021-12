Festival de Música e Arte agita Igatu

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) será uma das atrações de encerramento da quarta edição do Festival de Música e Arte de Igatu, distrito do município de Andaraí (a 442 km de Salvador, na Chapada Diamantina).

O evento está programado para ter início nesta quinta-feira, 25, e conta, dentre outros nomes da música brasileira, com atrações, a exemplo da cantora Marina Lima e a banda Scambo (amanhã) e o cantor e compositor maranhense Zeca Baleeiro (sábado).

A apresentação do programa Bach Etéreo, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, será na Igreja de São Sebastião, construída no século XIX, às 18h do próximo sábado. No concerto da Osba, serão apresentadas cinco das mais famosas músicas do artista, que deixou um legado de mais de mil composições.

Tema

Com o tema Amizade e memória - tecendo o futuro, o evento deste ano conta com workshops de dança e oficinas sobre temas artístico- -culturais. Os shows artísticos acontecem em praça pública com acesso grátis, na localidade conhecida como a Machu Picchu brasileira.

Um dos atrativos da abertura será a participação de Herdeiras Rendeiras, que vão contar a história de ocupação do lugar, que foi construído em torno da extração de pedras preciosas na Chapada Diamantina.

