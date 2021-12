Festival de jogos é realizado hoje e amanhã em Salvador

O Gamepólitan, evento de jogos que deve reunir 10 mil pessoas em Salvador, começou neste sábado, 14, e segue até o domingo, 15, no Parque de Exposição de Salvador. O festival está na quinta edição e terá palestras, debates, jogos abertos, estandes de vendas e campeonatos de games com premiação em dinheiro.

Entre os palestrantes e participantes do evento, estão o jogador profissional (pro player) Kami, da Pain Gaming; os youtubers Authentic Games, com mais de 5 milhões de inscritos e Castro Brothers, 1,5 milhões de inscritos; o bicampeão mundial em games de dança Diegho San; e a competidora Pamella Ribeiro, do Campeonato Mundial de Just Dance.

O que: Gamepólitan, festival de jogos

Quando: 14 e 15 de maio

Onde: Parque de Exposições de Salvador.

Quanto: R$ 30 a R$ 60

Mais informações: https://gamepolitan.com.br/

