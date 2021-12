'Festival de Grafite Bahia de Todas as Cores' celebra o aniversário de Salvador

Como parte da programação oficial do aniversário da cidade, o 5º Festival de Grafite Bahia de Todas as Cores (BTC) vai colorir as ruas de Salvador. Até este domingo, 31, o projeto leva 100 artistas para ocupar diversos espaços públicos e, assim, celebrar os 470 anos da primeira capital do Brasil com muita arte. O evento começou na quinta, 28.

O BTC é uma iniciativa independente do Coletivo Vai e Faz e tem um calendário anual desde o surgimento, em 2015. Seu objetivo é incentivar o fomento e a difusão da arte urbana no estado, contribuindo com a cena nacional do grafite.

Por isso, o festival acontece todo ano, em diferentes locais, e intercala as ações entre a cidade de Salvador e outros municípios da Bahia. Ano passado, o evento aconteceu em Candeias e, em 2016, em Madre de Deus.

“O grafite está espalhado pelo Brasil, e a Bahia tem uma cena muito forte. Temos muitos grafiteiros concentrados na capital e no interior também”, afirma o produtor cultural Alan Lobo, que integra o Coletivo Vai e Faz.

Para a equipe, levar o festival para fora de Salvador é uma oportunidade de estimular os baianos a produzirem e terem acesso à arte. “No interior, o festival é quase como um manual. Às vezes, as pessoas já sabem que querem se envolver com a arte, mas falta incentivo. Então o BTC chega para dizer ‘você também pode fazer isso’”, avalia o grafiteiro Bigod.

Aniversário

Esta é a terceira edição em que o projeto acontece em Salvador e a segunda vez que faz parte da programação de aniversário da cidade, do qual participou em 2017.

“Isso causa uma sensação de pertencimento à cidade porque mostramos que fazemos parte dela, além de ser uma forma de mobilizar a cena nacional do grafite”, conta Bigod.

As atividades começam hoje, às 16h, no Acervo da Laje (Plataforma), onde acontece a mesa de abertura do festival. Com o tema Arte e Transformação Social, os grafiteiros discutem o papel das manifestações artísticas na vida da população.

Amanhã, das 9h às 18h, um mutirão de grafite ocupa o bairro de Plataforma. Já no sábado, às 15h, os grafiteiros se juntam para pintar as geomantas na Travessa do Panta, no Garcia, que é a novidade desta edição. No mesmo dia e no domingo, das 9h às 18h, acontece a pintura coletiva do Circuito Águas de Março, ao longo da Avenida Beira-Mar, na Ribeira.

Essas ações reúnem 100 artistas nacionais e internacionais selecionados por meio de inscrições online e que possuem total liberdade criativa. “Temos um tema (Águas de Março), mas cada um pinta o que quiser. Artista é assim: pode chegar com uma ideia em mente e, na hora de pintar, mudar completamente”, diz Bigod.

Os artistas passaram por um processo de curadoria realizada pelo próprio Coletivo Vai e Faz. Cada grafiteiro escolhido recebe um kit de oito latas de tinta, fruto da parceria entre o festival e uma marca – este ano, a Paris 68.

“Trazemos pessoas de fora como uma oportunidade de conhecer a cidade e a nossa cultura, mas priorizamos os artistas locais, os nordestinos e as mulheres”, explica a grafiteira Chermie, que faz parte da equipe.

Esta é mais uma forma de incentivar a arte local e principalmente valorizar a produção feminina, que ainda é minoria no grafite. “A cena é crescente e já evoluímos muito, mas ainda sofremos com o machismo. Precisamos da presença das mulheres em todos os âmbitos, sejam culturais ou políticos, e promover a desconstrução”, diz Chermie.

O festival, porém, não é restrito apenas aos grafiteiros selecionados – estes apenas recebem o kit. O público geral também é convidado a participar, levar seu spray e contribuir para que a cidade fique ainda mais colorida. “Nosso projeto não é nada sem o público”, afirma Alan Lobo.

