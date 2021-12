Festival de games é atração deste domingo em Salvador

O Gamepólitan Festival de Jogos de Salvador, aberto neste sábado, 16, no Centro de Convenções, no Stiep, prossegue neste domingo, das 9h às 21h, com palestras, campeonatos de videogame e estandes de vendas.

As atrações estão divididas em vários espaços, mas o mais disputado é a Arena de Free-Play de Jogos. Nela, os visitantes podem testar, gratuitamente, os games recém-lançados.

"Eu vim mais pelo entretenimento, porque gosto de games. Não vou participar de nenhum campeonato, mas pensei em vir de cosplay [fantasias de personagens dos jogos]. Só que deu tudo errado e acabei vindo só assistir", disse a estudante Caline de Jesus, 17, um dos frequentadores do espaço.

Ela se divertia com o jogo Dance Central 3 para Xbox 360 Kinect, que permite fazer movimentos sem controle remoto, apenas utilizando o corpo. "Não sou muito boa nesse jogo, mas dá para se divertir", afirmou Caline.

Campeonatos - Outra atração concorrida foi o campeonato de League of Legends, com prêmios entre R$ 1,8 mil e R$ 3,6 mil. O jogo online é disputado em equipes, e o torneio, que segue hoje, é acompanhado por uma plateia atenta, que vibra nos principais momentos.

Leonardo Heitor, 19, joga League of Legends há pouco mais de um ano, mas já é um dos participantes do campeonato. Para ele, o importante é trabalhar em equipe.

"Esse é um jogo em time. Normalmente, são cinco contra cinco. Dentro do jogo, você tem sempre muito trabalho em equipe para atingir o objetivo", explica o estudante.

Neste domingo também acontecem os campeonatos de Naruto Ultimate Ninja e Super Street Fighter IV Arcade Edition. Os ingressos para o evento custam R$ 50 (inteira). Quem leva 1 kg de alimento não perecível paga meia-entrada.

