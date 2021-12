Festival de Curtas Metragens abre inscrições pela internet

As inscrições da sétima edição do Festival de Curtas Metragens de Direitos Humanos - Entretodos 7 - podem ser feitas gratuitamente pelo site do evento até o dia 30 de julho. O evento acontece de 03 a 07 de novembro, com entrada gratuita, em 50 pontos de cultura e educação de São Paulo.

Os filmes selecionados para o festival irão concorrer a prêmios que variam de R$3.000 a R$5.000,00 nas categorias: Melhor Curta-Metragem escolhido pelo Juri, Melhor Roteiro, Melhor Curta-Metragem escolhido pelo público, além dos prêmios "Cidadania Cultural", "Visão Social" e "Educação em Direitos Humanos".

Neste ano, o Entretodos tem o tema "Cidadania Cultural" e poderão ser inscritos curtas de qualquer formato, amadores ou profissionais, com duração de até 25 minutos, falados ou legendados em português, que envolvam temas relacionados aos Direitos Humanos.

adblock ativo