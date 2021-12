Festival de Cultura Web estréia sua primeira edição

Salvador recebe a primeira edição do Festival Bacanudo, onde serão discutidos a criação de conteúdos para internet, a cultura web e o desenvolvimento do sucesso online com a participação de personalidades da internet, jornalistas e escritores. O festival ocorre no Teatro Eva Herz (Livraria Saraiva), no dia 21 deste mês, a partir das 14 horas. A entrada é gratuita e a distribuição de pulseiras é por ordem de chegada.

No mesmo dia, às 22 horas, haverá o lançamento do primeiro livro da série O Espadachim de Carvão (leia resenha), de Affonso Solano, que vendeu 10 mil cópias em todo o país nos primeiros três meses de lançamento.

O Festival Bacanudo pretende se tornar um evento trimestral e trazer novos convidados que se destacam no cenário web brasileiro a cada edição.

Convidados do festval no dia 21 de setembro:

Affonso Solano: Ilustrador e storyboarder na TV Globo, Record e publicidade. Colunista do site TechTudo e co-criador do site Matando Robôs Gigantes, incorporado ao Jovem Nerd.

Raphael PH Santos: Criador do blog Iradex, apresenta semanalmente o vlog Iradex News, escreveu reviwes para o Cinema com Rapadura, palestrante do Campus Party, entre outras coisas.

Pedro Duarte: Jornalista e colaborador da Superinteressante e Vida Simples (Editora Abril). curador e assessor de imprensa do Anopólitan e Gamepólitan. Iniciou o site Bocanudo em 2013.

