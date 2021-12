Festival de Cultura Pop Oriental será realizada nos dias 17 e 18

O Anipólitan, a maior festa da cultura pop da Bahia, será realizada nos próximos dias 17 e 18 de dezembro, das 10h às 20h, na Faculdade Unime Salvador - Campus I - na Av. Paralela. A 13ª edição terá aproximadamente 20h de conteúdo e atrações para toda a família, incluindo convidados de todo o Brasil e salas temáticas sobre séries, games, animes, filmes e tudo sobre o universo nerd e pop oriental.

O festival trará diversas competições e atividades, como o Duelo de Espadas, Arquearia, Guerra de Cotonetes e o disputado Campeonato Just Dance em sua versão mais atualizada. O Anipólitan também vai contar com uma arena de games, onde o visitante poderá experimentar os principais lançamentos e disputar campeonatos, além de conferir debates sobre o universo geek/nerd.

No palco principal, o público participa de um bate-papo com Glenn McMillan, o Dustin - Ranger Amarelo de "Power Rangers: Tempestade Ninja" -, que tem como mediador Raphael Maiffre do Mega Power Brasil, maior fã-site sobre "Power Rangers" da América Latina. Outra presença confirmada é da dubladora nacional Luisa Palomanes, que dá voz a personagens como Hermione Granger (Harry Potter), Docinho (Meninas Super Poderosas), Katara (Avatar: A Lenda de Aang), Evelynn (League of Legends), Tracer (Overwatch), entre outros.

A cantora e youtuber Ayu Brazil, que explodiu na internet com o cover da música de Frozen, participará do evento, assim como o Case do Kame, canal focado no universo do desenho Dragon Ball. O evento vai contar ainda com as presenças dos cosplayers Witchiko, Eder Cosmaker e Layze Michelle. No palco também se apresentam as bandas Random Sentai e Gaijin Sentai.

