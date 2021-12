Festival de cultura ocupa três espaços em Salvador

Inicia nesta terça-feira, 18, o XI Festival de Canto Popular, que ocupa três espaços de Salvador. Hoje o evento ocorre no Largo Tereza Batista, nesta quarta-feira, 19, no Teatro Sesc-Senac; e no Teatro Sesi Rio Vermelho no dia 27.

O projeto é capitaneado pela cantora e professora Ana Paula Albuquerque e através da Escola Baiana de Canto Popular, visa contemplar mostras e conta com participação da artista trans Inaê Leoni e pocket-shows com repertório de clássicos da MPB e canções da Nova Música Brasileira. Entre as músicas estarão trabalhos de Joyce Moreno, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Rita Lee, Sueli Costa, Larissa Luz, Céu, Ava Rocha e outras composições.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos nas bilheterias dos teatros.

