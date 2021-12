Festival de Cultura Japonesa termina neste domingo; veja programação

Música, artes marciais, dança, literatura e culinária próprias do Japão são algumas das opções que podem ser conferidas no Bon Odori, o Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que acontece no Parque de Exposições até este domingo, 26. Na sua 12ª edição, o evento comemora os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil.

Hoje, o público ainda consegue aproveitar o evento até as 22h, com as atividades culturais, oficinas e palestras oferecidas nos múltiplos espaços da feira. Dentre os destaques, aulas práticas para preparar pratos coreanos e japoneses, demonstrações de artes marciais – como sumô, akidô e karatê –, workshop para ensinar a empinar pipas e a tradicional Parada Bon Odori.

Os ingressos para o festival, que teve início na sexta, 24, custam R$ 26, com meia entrada de R$ 13. A taxa de estacionamento é de R$ 20, para quem for de carro.

>> Confira a programação para o último dia do Bon Odori

