Festival de Cultura Japonesa espera 30 mil pessoas em SSA

O VIII Festival de Cultura Japonesa acontece nos dias 30 e 31 de agosto, sábado e domingo, das 10h às 22horas, no Parque de Exposições, em Salvador. São esperadas cerca de 30 mil pessoas para o evento deste ano na capital baiana. O ingresso antecipado custa R$ 8, e R$ 16, no dia.

Mais de 150 artistas vão representar as tradições da cultura japonesa nessa edição, que tem como tema o "Taikô" - tambor japonês de arte percurssiva, além de símbolo religioso, social e cultural para o país.

O evento contará com dois palcos, Haru e Natsu, que apresentarão performances ao mesmo tempo. Entre as atrações em destaque, estão um grupo de Wadô soteropolitano, alem dos ilusionistas Edson Kevin Iwassaki e o cantor Ryu Jackson, de apenas 9 anos. Todos estes são inéditos no festival.

O visitante também pode conferir apresentações de artes marciais, como sumô, kendô (com espadas de bambu), aikidô e karatê; o concurso Miss Nikkey (filhas de japoneses nascidas fora do Japão), edição Brahia; concurso de cosplay (fantasias de personagens); e oficinas de culinária, ikebana, meditação, origami e outras tradições japonesas populares e tradicionais no evento.

