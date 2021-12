Festival de bandas universitárias será realizado em Salvador no dia 17

No próximo dia 17, sábado, às 17h, será realizada a 11ª edição do FacomSom, festival de bandas universitárias de Salvador, no Largo Tereza Batista, no Centro Histórico de Salvador..

O evento alternativo traz um novo formato em sua estrutura ao adicionar “pocket shows” e votações abertas ao público como etapa prévia ao dia do festival.

O projeto tem como principais propostas promover a interação cultural entre universitários e movimentar a cena musical alternativa soteropolitana.

O festival terá como participação especial a banda Afrocidade. No evento também se apresentam Os Jonsóns, WWL RAP e Sara Mandaia. Os três grupos venceram uma votação popular que ocorreu no período de 30 de julho a 28 de setembro.

