Festival de artes traz atrações variadas a Salvador

Salvador recebe, entre os dias 21 e 30 de agosto, a oitava edição do projeto "IC - Interação e Conectividade". Com o tema "arte, tesão e outras transas", o projeto tem como proposta pensar naquilo que move os seres humanos como pessoas e artistas. Os espetáculos e as atividades como oficinas e encontro musical podem ser gratuitas ou a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Pela primeira vez na capital baiana, o espetáculo de dança contemporânea "Pindorama", do Rio de Janeiro, marca a abertura da programação e fica em cartaz nos dias 21 e 22 deste mês, às 20 horas, no Instituto Federal da Bahia (Ifba), com entrada franca.

Um momento de destaque do evento acontecerá no dia 22, sexta-feira, às 22 horas, no Amsterdam Pop Club, com a ação "Conectivos Musicais". Nela, o encontro da cantora de axé Sarajane com a dupla Tropical Selvagem, formada pelos músicos Ronei Jorge e João Milet Meirelles, com canções entre o pop e o experimental. Além deles, o DJ curitibano Rodrigo Lemos é o encarregado da discotecagem no local.

Outro ponto forte da discussão sobre o lugar da sexualidade contemporânea se dá no espetáculo "Reproduction", dirigido pela húngara Eszter Salamon. A coreografia será remontada especialmente para o festival com bailarinas brasileiras performando o lugar do masculino (drag kings). As apresentações serão no Instituto Feminino, nos dias 28 e 29, às 20 horas.

O público infantil também terá espaço na grade de atrações, com a peça "Buraco", em que três atores levam os pequenos para uma jornada cheia de aventuras, em apresentação única no dia 24, às 17 horas, no Teatro do Instituto Cultural Brasil Alemanha em Salvador (Icba).

Para encerrar o IC, no dia 30, às 20 horas, no Teatro Sesc-Senac, no Pelourinho, a comédia "Tombé", dirigida por Jorge Alencar, um dos curadores do evento.

Novidades

Na edição de 2014, duas ações movimentarão o Interação e Conectividade: "Discoreografia" e "Curta Teatro". Na primeira, artistas vão reconstituir suas trajetórias em programas de webrádio, através de músicas que marcaram suas carreiras. Já na segunda, os cineastas baianos Cláudio Marques e Marília Hughes , diretores do longa-metragem "Depois da Chuva", e os pernambucanos Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira terão a oportunidade de se colocarem em outro lugar na criação: o palco.

