Festival de Arte para Infância e Juventude abre inscrições nesta quinta

Começam nesta quinta-feira, 18, as inscrições para o Petiz - Festival de Arte para Infância e Juventude. Os interessados têm até 15 de fevereiro para garantir a vaga.

A seleção busca grupos com trabalhos em teatro, dança, circo e música voltados para o público infantojuvenil para participar da Mostra Artística do projeto. As apresentações acontecem de 26 de maio a 3 de junho, no Espaço Xisto Bahia e em seu entorno, nos Barris, em Salvador.

O edital já está disponível no site do Festival e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, mediante o preenchimento de formulário. Artistas de todo o país podem se inscrever e, além do cachê, os grupos de fora do estado terão despesas com transporte, hospedagem e alimentação custeadas pelo projeto. A divulgação dos espetáculos selecionados será realizada em até 30 dias após o término das inscrições, no site do festival.

