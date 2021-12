Festival da Virada ganha programação para o público infantil

O Festival da Virada Sustentável ganhou mais uma programação gratuita que será direcionada para o público infantil. Depois de divulgar as atrações para o evento, as crianças também poderão desfrutar de diversas atividades infantis de 29 de novembro a 2 de dezembro.

O Parque da Cidade vai concentrar diversas vivências brincantes, oficinas infantis, espetáculos musicais e teatrais, brincadeiras com grupos de infância, teatro de fantoches, oficinas de musicalização infantil com instrumentos sustentáveis, yoga infantil, dança materna com bebês, rodas de conversa, contação de estórias, entre outros.

adblock ativo