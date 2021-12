Festival da Primavera terá Arnaldo Antunes como atração

A terceira edição do Festival da Primavera de Salvador já tem data definida - 19 e 20 de setembro - e apresenta mudanças. A começar pelo local, Jardim de Alah, escolhido para substituir o Rio Vermelho, que está em obras.

Além disso, a programação foi completamente alterada, com foco em atividades esportivas e para crianças. Oficinas de circo e de slackline, distribuição de abraços, feiras de flores e de artes, com artistas plásticos baianos, fazem parte das novidades da vez.

A grade musical ficará por conta de Márcio Mello, Larissa Luz e convidados (Paula Lima e Luciana Melo), no primeiro dia. Já no segundo, Arnaldo Antunes e Babado Novo se apresentam no palco 1. Além de atrações locais, como Mônica Sangalo, Orquestra Fred Dantas, Quabales e Tambores Wadô, que subirão no palco 2.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington afirmou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 25, no Palácio Thomé de Souza, que as novas atividades agregam conceito diferenciado ao evento.

"O objetivo é que todos tenham vontade de ocupar o espaço público. Estamos nos empenhando nesta proposta durante toda a gestão. E o festival é uma oportunidade para a família inteira aproveitar. Haverá atividades para todas as idades", disse.

Na solenidade de apresentação de atrações, não foram citadas alterações no trânsito nem no transporte. Segundo Edington, a demanda está sendo analisada com Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e deve ser divulgada em breve. "Mas podemos adiantar que terá um bicicletário para quem quiser ir ao evento de bike", frisou.

Turismo

Além de atrair soteropolitanos, a prefeitura pretende aquecer o turismo da capital durante a estação. Para o prefeito ACM Neto, esse evento pode atrair ainda mais visitantes à cidade.

"Se Salvador tiver produtos interessantes, agendas pulsantes, o interesse do turista de vir para a nossa cidade crescerá, e muito. Investir no turismo é sinônimo de geração de emprego, distribuição de renda e dinamização da economia, especialmente no momento tão difícil que o Brasil está vivendo", defendeu.

Para atender os visitantes, a Salvador Bus - empresa de veículos que circulam pela cidade com serviço de guias - fechou parceira com a gestão municipal durante os dois dias de festa. A missão destes empresários será transportar turistas de 60 hotéis localizados entre Stella Maris e centro da cidade para o festival.

"Esse serviço será inédito. Faremos um roteiro passando pelos principais hotéis de Salvador, com ida e retorno. Durante a viagem, faremos um tour pelos principais pontos turísticos e históricos", esclareceu Felipe Benzota, sócio da empresa.

Isaac Edington explicou que o evento é oriundo de parceria entre o poder público e empresários: "Estamos apostando no modelo público-privado, para que a prefeitura não precise destinar tantos recursos para acontecimentos que são de tamanha importância para a cidade. O festival será patrocinado pelo banco Itaú".

