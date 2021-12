Festival da Cultura Japonesa encerra neste domingo

O VI Festival de Cultura Japonesa (Bon Odori), festa religiosa de tradição budista, encerra a programação neste domingo, 26, em Salvador. O evento acontece na Associação Atlética Banco do Brasil, no bairro de Piatã, das 10 às 23h.



No Festival o público pode conferir apresentações culturais japonesas e o comércio de produtos orientais, culinária, entre outros. O evento faz também uma homenagem às almas dos antepassados, com músicas alegres e danças em rodas iluminadas com inúmeras lanternas e ao som de Taikô (instrumento de percussão japonês). O tema deste ano é Mangá, conhecido no Brasil como história em quadrinhos japonesa.



Sumô, Karatê e Judô estão entre as modalidades esportivas que farão parte do evento. Também serão realizados concursos de Cosplay - que consiste em fantasiar-se de personagens oriundos, em geral, de quadrinhos, games e desenhos animados japoneses - e Miss Nikkey, um concurso de beleza que irá eleger a representante do estado na final do concurso nacional, a ser realizado em São Paulo em julho de 2013.

Confira mais informações sobre o evento no site do Festival de Cultura Japonesa (www.bonodorisalvador.com.br).

