Festival da Cidade comemora 470 anos de Salvador até final de março

Comemorando os 470 anos de Salvador, Festival da Cidade, que acontece entre os dias 21 e 31 de março, traz mais de 60 ações de diversas manifestações culturais em 20 pontos da cidade.

O festival vai contar com teatro, música, literatura, fotografia, exposições, artesanato, economia criativa, brincadeiras e oficinas.

>> Confira programação completa do Festival da Cidade

Shows

Entre os destaques estão o Concerto Internacional Salvador 470 anos, que contará com a apresentação de nove cantores que irão se revezar num palco no dia 29 de março, Farol da Barra, a partir das 19h. O concerto acontecerá em parceria com o Festival da Língua Portuguesa, contando com nomes como o dos portugueses António Zambujo e Ana Moura, do angolano Paulo Flores e dos baianos Saulo, Daniela Mercury, Marcia Short, Carla Cristina, Marcia Freire e Magary Lord.

Além do espetáculo, Salvador vai ganhar também apresentações especiais de Hiago Danadinho e Léo Santana e Deny Dennan, em Cajazeiras X, também no dia 29, a partir das 19h, no Campo da Pronaica. No dia 30, será a vez de Bell Marques e Solange Almeida se apresentarem na Praça da Revolução, em Periperi. No mesmo dia, às 18h, os cantores Moraes Moreira e Paulinho Boca irão apresentar o show “Sempre Novos e Baianos Cantam Salvador”, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, no mesmo palco em que também estará o roqueiro Márcio Mello.

Finalizando as ações do festival tem o show da cantora Ivete Sangalo, em trio, saindo do Clube Espanhol em direção ao farol da Barra, no dia 31 de março, a partir das 15h. Na ocasião, os grupos Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Muzenza e Malê de Balê também desfilarão para o público que estará na Barra.

Teatro

Com o festival, será possível assistir, em troca de 2kg de alimentos, o espetáculo “Compadre de Ogum”, obra que completou cinco anos em cartaz com sucesso de crítica e público. O espetáculo acontecerá entre 27 e 30 de março, na Igreja de Santana, no Rio Vermelho, a partir das 20h.

No Teatro Gregório de Mattos, estreia nacionalmente em Salvador o musical “Sonho de Uma Noite de Verão, dia 29 de março, às 19h. A temporada segue até dia 28 de abril, de quinta a domingo, às 19h, e com cinco sessões vespertinas, às 16h.

O projeto “Simplesmente Elas”, financiado pelo edital Viva Cultura, é um musical bem-humorado com Cristiane Mendonça, Evelin Buchegger e Luisa Prosérpio. Aborda a temática de três mulheres de idades diversas, personalidades peculiares, porém complementares, que ensaiam no camarim de um teatro.

A temporada fica em cartaz no Café Teatro Rubi dias 22, 23, 29 e 30 de março, 5 e 6 de abril, sempre às 20h30.

Oficina

O “Casulo de Artes Inclusivas - A Reinvenção da Diferença” realizará, no dia 21 deste mês, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, as “Oficinas de Formação em Acessibilidade” para agentes, gestores e produtores culturais, no Espaço Xisto Bahia, às 9h. O evento tem a finalidade de disseminar princípios de acessibilidade entre gestores e agentes culturais.

Já o projeto “Mulheres do Paraguaçu” promoverá ações de 21 a 23 deste mês, às 14h, no Espaço Cultural Alagados. Serão oficinas de “Criação de Histórias e Bordado Artístico”, “Empreendedorismo”, bem como uma apresentação de contação de histórias.

Lazer

Na semana do Festival da Cidade acontecerá também a VIII Semana do Artesão da Adaba, no Largo do Campo Grande, sempre a partir das 10h. O evento, que vai durar até o domingo, 24, contará com a participação de mais de 300 artesãos de todo o estado da Bahia e uma programação especial de música, lazer e arte.

Enquanto o Parque da Cidade sedia 40 atividades multissensoriais entre os dias 30 e 31 de março. Famílias poderão participar de ações ao longo do dia envolvendo música, artes cênicas, economia criativa, circo, bem-estar e saúde, gratuitamente.

Já nos dias 30 e 31 de março acontecerá, no canteiro central da Av. Centenário, o Coreto Hype especial de aniversário da cidade. O evento, que já acontece há três anos durante os festejos em comemoração a Salvador, vai contar também com uma vasta programação de música, lazer infantil, além dos tradicionais estandes de gastronomia e economia criativa.

O festival também vai contar com programações voltadas para literatura, esporte e fotografia. A programação completa pode ser acessada no site do projeto.

