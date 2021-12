Festival Contação de História promove interação e estimula leitura

O Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia está promovendo o II Festival Contação de História para estimular o incentivo à leitura. Esta edição acontecerá na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML/Nazaré), na quarta-feira, 10, das 9h às 17h, contando com a participação de autores baianos que se destacam nessa categoria, como João Lima e Cássia Vale que participam de rodadas de histórias.

A primeira edição do evento aconteceu em 2018, na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB/Barris), e a homenageada foi a escritora Beth Coelho, desta fez será a autora Iray Galrão. A programação também contará com oficinas de capacitação para contadores de história.

