Festival celebra a cultura japonesa em Salvador

Os admiradores da cultura nipônica já podem reservar o fim de semana dos dias 31 de agosto e 1º de setembro para acompanhar o Festival da Cultura Japonesa, que acontece em Salvador, em sua sétima edição. O evento, que será realizado na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã, entre às 10h e às 23h, espera atrair cerca de 35 mil pessoas e conquistar novos apreciadores.

"O festival é para a família toda. Diferente de outros eventos da cultura japonesa no país, esse é um espaço onde tentamos mostrar aos visitantes o que é a nossa cultura e tradições. A intenção é passar um pouco dela para os baianos, mostrar o que temos de bom. É um momento de integração", conta o presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Salvador (Anisa) e coordenador do evento, Roberto Mizushima, filho de imigrantes japoneses, que já mora na Bahia há 30 anos.

Quem tiver interesse de visitar o festival já pode comprar os ingressos nos pontos de venda. Se comprados antecipadamente, eles podem ser adquiridos no valor de R$ 7. Na bilheteria do evento o valor cobrado será R$ 14.

Programação - O festival, que este ano escolheu o tema Ikebana - arte dos arranjos florais, que transmite a ideia de vitalidade para os japoneses - traz uma programação ainda mais extensa em relação aos anos anteriores e com atrações inéditas. Quem se apresenta pela primeira vez é o ilusionista Mario Kamia, o grupo Kaito Shamidaiko, que traz à capital baiana uma apresentação de shamisen, taiko e shakuhachi, tradicionais instrumentos japoneses, e o grupo de dança Yuubi.

Também já confirmaram presença o cantor nipo-brasileiro Joe Hirata e o conjunto Ateneu e Coral Kosmose, entre outras atrações.

"Todo ano tem coisa diferente. Assim como o Brasil tem diferentes culturas, a depender dos seus estados e regiões, o Japão também tem. São costumes e tradições diferentes em cada província. E todos os anos buscamos trazer algo especial delas para o nosso festival. Sempre vai ter algo novo de um ano para o outro", ressalta Mizushima.

Ainda na programação, há também a apresentação musical de taikô, tradicionais tambores japoneses, pelo grupo baiano Wado. Formado em Salvador, o grupo tem mais de 40 jovens, em sua maioria baianos, que juntos promovem um diálogo entre a dança e a música japonesa.

O público ainda poderá conferir mais uma edição do Concurso Miss Nikkey e participar de oficinas de culinária, origami, bonsai e outras tradições, concurso cosplay (de fantasia de personagens de desenhos animados japoneses), exposições, jogos de videogame, moda urbana japonesa, além de palestras sobre a cultura nipônica, entre elas: Misteriosa Energia das Flores.

>> Confira aqui a programação do evento

Festival - Apesar do Festival da Cultura Japonesa estar na sétima edição, a comemoração da tradição oriental em Salvador ocorre há mais de 20 anos, com a celebração do Bon Odori - festa popular no Japão, em que se agradece aos antepassados pela prosperidade, saúde e boa colheita.

Foi a admiração pelos hábitos e pela cultura nipônica que fez crescer o evento na capital baiana. "A celebração do Bon Odori ganhou novo formato em 2007. Ele foi ampliado para um festival, que começou tímido, mas já pensando no ano do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, em 2008.

"Foi tão boa essa integração com a cultura local que ele vem crescendo a cada ano", diz o coordenador do evento.

Mizushima acredita que a cultura japonesa tem muito a que agregar aos baianos, assim como, os baianos conseguem transmitir suas tradições e costumes para outras culturas. "A ideia é unir uma a outra e integrar o que elas têm de melhor", espera.

adblock ativo