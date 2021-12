Festival celebra 120 anos de amizade entre Brasil e Japão

O IX Festival da Cultura Japonesa de Salvador, o Bon Odori, vai celebrar, na edição deste ano, os 120 Anos de Amizade Entre Brasil e Japão. A festa vai ser no Parque de Exposições, sábado, 29, e domingo, 30, das 10h às 22h. Os ingressos custam R$ 9 (antecipado) e R$ 20 (no local).

Os 120 anos da amizade serão representados em exposições que mostram o enriquecimento cultural, agropecuário e tecnológico, trazidos por imigrantes japoneses e representados por descendentes. A Bahia é o terceiro estado com o maior número de nikkeis, descendentes nascidos fora do Japão, do Brasil.

O festival terá dois palcos, com atrações do Brasil, Japão e Estados Unidos, simultâneas e durante todo o dia. Artes maciais, grupos de dança, música, oficinas, ilusionismo e espaços para o público de todas as idades. Também haverá 44 lojas de todo o país com produtos orientais.

O evento ainda terá 16 restaurantes com diferentes pratos da culinária japonesa, alguns já incorporados em nossa cultura, como sushi, temaki; mas há o lamen e nikuman, um pão cozido no vapor e recheio de porco, sempre muito procurados durante o evento.

O grupo Taikoproject e a dupla de violonistas Yasuhito Udaka e Shunsuke Yamashita são algumas das atrações musicais do evento.

