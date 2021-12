Festival Bacanudo discute games na 2º edição em Salvador

O mundo dos games é o principal assunto da segunda edição do Festival Bacanudo, que acontece no sábado, 18, às 14h, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

A doutoranda em comunicação, Flávia Gasi, é uma das convidadas do evento e vem a Salvador para lançar o livro Videogames e Mitologia. Além dela, também participam da mesa o colecionador de games Eric Fraga, o jornalista e idealizador do projeto Pedro Duarte e o podcaster e tradutor Carlos Tourinho.

Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente no site do festival.

