Festival Artes do Sacro traz programação cultural gratuita

Salvador recebe, entre 22 de março e 1º de abril, o Festival Artes do Sagrado, que tem como objetivo resgatar a importância nacional e internacional da Bahia em relação ao simbolismo das artes e o sentimento do sagrado. A programação do festival envolve atividades gratuitas ao público em diversos pontos da capital baiana.

O evento conta com a encenação do espetáculo épico A Paixão de Cristo, uma feira de artes, antiguidades, artesanato e artigos sacros, concertos sinfônicos e corais, uma rota gastronômica batizada de Santos Sabores, além de exposições especiais em vários museus da cidade que permanecerão em atividade durante todo o período do Festival.

"Sempre faltaram atividades culturais durante o período da Semana Santa na Bahia, que é depositária de um acervo de arte e arquitetura sacra de representatividade mundial. A cultura baiana não pode ficar restrita ao carnaval", afirma o diretor geral do Festival, Paulo Dourado.

