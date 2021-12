Festival agita Maracangalha com rali e atrações artísticas

O Festival Cultural de Maracangalha, que movimenta neste domingo, 28, das 8h30 às 18h, o distrito homônimo de São Sebastião do Passé (localizado a 58 quilômetros de Salvador), tem início com a largada do Grupo Toyers do Brasil para rali em trilha off road. A prova reproduz percurso feito pelo lendário capoeirista Besouro Mangangá.



Em seguida, um cortejo artístico seguirá da antiga usina de açúcar Cinco Rios até a praça Paulo Rosa, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Guia, onde acontecem as apresentações de teatro, dança e música, com estudantes e grupos de capoeira.



Uma das atrações anunciadas é o grupo infantil Doremilá, que está programado para as 11h30.



Um dos objetivos do festival, idealizado pela musicista Sônia Oliver, é dar visibilidade ao distrito, que já foi uma usina de açúcar, imortalizado pela canção de Dorival Caymmi na letra que revela: "Eu vou pra Maracangalha, eu vou/ Eu vou com chapéu de palha, eu vou...".



Sônia Oliver, que é uma das poucas maestrinas do Norte e Nordeste do Brasil, destaca que a proposta é reforçar a vocação turística da localidade, como mais uma opção de passeio cultural para moradores da capital e municípios vizinhos - uma vez que São Sebastião do Passé integra a Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Para encerrar o festival, às 17h30, haverá exibição de curtas-metragens com personagens locais na Associação dos Moradores e Amigos de Maracangalha (Amam). No local acontecem oficinas e palestras sobre nutrição e higiene bucal.



Filarmônica



No Festival Cultural de hoje, a filarmônica da Sociedade Musical Lira de Maracangalha inicia suas apresentações na praça, dividindo o palco com solistas do grupo de Chorinho de São Sebastião do Passé. Em seguida, os jovens artistas da lira integram a apresentação musical com números de teatro e de dança.



Com 13 anos de atividades a Sociedade Musical é coordenada por Sônia Oliver e atende em média 100 crianças e adolescentes, entre 5 e 18 anos. No curso profissionalizante em música de filarmônica, as aulas são ministradas na sede própria da entidade, sempre às quartas-feiras em horário oposto ao da escola e em dois finais de semana por mês.



Para se matricular, a exigência é que o candidato esteja matriculado e estudando. Os alunos aprendem teoria musical e iniciam as aulas práticas com flauta doce. De acordo com o aprendizado e as aptidões de cada um, a maestrina os encaminha para outros instrumentos que integram uma filarmônica.

adblock ativo