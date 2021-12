Festival A Gosto da Fotografia começa dia 29 em Salvador

Os baianos terão novamente todo um mês para apreciar belas fotos. O Festival A Gosto da Fotografia chega ao sexto ano, com muitas atrações. A abertura acontece no próximo dia 29, às 19 horas, na sede da Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia,no Terreiro de Jesus.

Lá, o público poderá conferir as mostras Caymmi na Lata e Olha aí, Pelô, com imagens produzidas pelos alunos da instituição. Olhar crítico Mas, além deste novos olhares juvenis, não faltará o olhar de profissionais respeitadíssimos na área, olhares críticos que provocam emoção e reflexão.

Entre os destaques estão as mostras dos fotógrafos Thomaz Farkas, 86, um dos pioneiros da fotografia moderna do Brasil, e de Boris Kossoy, 69, um dos maiores pesquisadores sobre fotografia e precursor do realismo fantástico no País, autor de várias obras.

A relação da fotografia com a memória, a história, a literatura e a filosofia são propostas contempladas no evento, de acordo com o curador do festival, Diógenes Moura, que acredita na construção de um pensamento mais universal.

|Serviço|



O quê: Festival A Gosto da Fotografia

Quando: abertura dia 29, às 19 horas

Onde: sede da Oi Kabum, no Terreiro de Jesus, nº17, Centro Histórico

Mais informações: 3345-5657

