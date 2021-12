Festival A Cena Tá Preta tem shows, filmes e peça

A sexta edição do Festival A Cena Tá Preta, que acontece desta sexta-feira, 6, até o final do mês, no Teatro Vila Velha, traz como grande atração a estreia do espetáculo Erê, que comemora os 25 anos do Bando Olodum. A programação, entretanto, é eclética: traz música, outros espetáculos de teatro, debates, palestras e exibição de filmes.

Intitulada de Performance Negra, esta edição do festival promete aquecer o cenário local com multiplicidade de linguagens e estéticas. A estreia acontece hoje, no Tetro Vila Velha, às 20 horas, com show de um dos maiores nomes da música baiana: o cantor Lazzo Matumbi.

Sábado, 7, no mesmo horário, será a vez do cantor Dão trazer toda a sua black music. Já no domingo, 8, a atração musical é a cantora norte-americana Michaela Harrison, que se apresenta às 19 horas. Na programação, os ritmos do jazz, soul e blues.

Vidas interrompida

Mas a grande atração do festival é mesmo a peça Erê, que estreia no próximo dia 13 e comemora os 25 ano do Bando de Teatro Olodum, organizador do festival. "O Bando é o mais importante grupo de teatro negro do Brasil. Todo o país deveria festejar (a data)", afirma o ator Lázaro Ramos, do Rio de Janeiro. O intérprete enfatiza a contribuição da Cia. para o pensamento político, que inclui os debates sobre racismo, valorização da infância e da velhice e debate sobre violência perpetrada contra jovens.

E é exatamente sobre este último tema que o espetáculo Erê se debruça. "O espetáculo trata o genocídio da juventude negra", informa a diretora Fernanda Júlia, que lamenta: "Os anos se passaram e infelizmente as chacinas continuam a acontecer", frisa.

Poderes públicos

Lázaro Ramos, que assina a concepção geral do espetáculo, complementa: "Erê fala sobre passado e sobre o futuro. Fala também de paternidade ausente, autoestima, relações políticas, papel dos poderes públicos e afetos. Acho que vai ser um espetáculo marcante que renova a linguagem do Bando", diz, acrescentando que assumiu a função de provocar o grupo. "Atuei como pitaqueiro", brinca.

O ator diz que está tentando se desvencilhar de alguns compromissos profissionais para ver se vem para a estreia do Bando de Teatro Olodum, mas nada pode garantir por enquanto.

"A ideia inicial era fazer um espetáculo novo, mas com a dificuldade de financiamentos e problemas na minha agenda profissional foi decidido resgatar Erê (em 1996 foi montado Erê pra Toda Vida), mas acabou que este novo texto aprofunda muitas questões", salienta.

Já a atriz Valdinéia Soriano disse que a ideia de montar o espetáculo veio da chacina no Cabula, lembrando que em Erê para Toda a Vida, espetáculo montado em 1996, o grupo falou sobre a chacina na Candelária.

Colegiado

"É o primeiro espetáculo do grupo depois da saída de Márcio Meirelles da direção do Bando. Agora temos um colegiado e continuamos com Chica Carelli na direção artística. É um compromisso muito grande que o Bando tem, não só com a formação de atores, mas de atuar politicamente", diz, ressaltando a contribuição do Nata (Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas).

Além da diretora Fernanda Júlia, do Nata, o novo espetáculo do Bando conta com dramaturgia de Daniel Arcades, também integrante do grupo de Alagoinhas.

Fernanda Júlia ( Ogum, Deus e Homem/ Exú, a Boca do Universo) afirma categórica: "O Bando é uma grande influência para o Nata na construção de um teatro negro e agora é muito significativo construir com o Bando uma nova história", diz. O festival acontece sem nenhum patrocínio.

