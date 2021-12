Festivais musicais agitam Salvador e litoral baiano

Seja no litoral ou na cidade, o fim de semana não vai ficar sem um elemento: música. Desta sexta-feira, 30, a domingo, 1º, grandes festas recebem nomes da cena local e nacional.

Em Salvador, a programação musical fica por conta do Coca-Cola Festival, com NX Zero e as bandas Onze:20 e Fly. No Litoral Norte, em Praia do Forte, atrações como Saulo e Psirico animam a terceira edição da festa #PartiuPF.

Já em Morro de São Paulo, o Festival do Morro chega com nomes como Zeca Baleiro e Maria Rita. E, fechando a grade de festas, Itacaré alia esporte e música com o Mahalo Surf Eco Festival, trazendo shows de Legião Urbana e Nando Reis.

Os donos da festa

Quem ficar em Salvador vai poder conferir, no sábado, a estreia do Coca-Cola Festival. A festa acontece às 15 horas no Shopping Bela Vista e mistura música e atividades como escalada, rapel e slackline. Voltada para o público entre 13 e 19 anos, o evento tem shows de NX Zero, Onze:20 e Fly.

"O engajamento dos adolescentes é muito grande, eles se sentem cada vez mais 'os donos da festa'", explica Priscilla Alves, coordenadora de marketing da Solar Coca-Cola. Assim, as atrações foram escolhidas pelo público em pesquisa online e off-line.

Uma média de cinco mil pessoas é esperada na tarde de sábado para o evento, que será aberto pela banda paulista NX Zero. O show do grupo tem como base o novo disco, Norte, lançado em agosto.

Após uma pausa para a produção do álbum, o grupo formado por Di Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra e vocal), Fi Ricardo (guitarra), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weksler (bateria) traz a promessa de um som mais maduro.

"A sonoridade mudou bastante", explica Fi Ricardo. "A gente precisava reestruturar as coisas. Às vezes você acaba caindo numa mesmice, um ciclo vicioso". Com faixas como a romântica Meu Bem e Milianos, o NX Zero aposta em um rock mais versátil, fruto do amadurecimento conquistado ao longo de quase 15 anos.

No show, eles não deixam de fora sucessos como Cedo ou Tarde e Razões e Emoções. "Show de festival, como o tempo é menor, a gente tenta misturar um pouco de tudo para conseguir tocar bastante", diz Fi Ricardo.

Beira da praia

Já no baixo sul da Bahia, em Morro de São Paulo, no município de Cairu, a programação fica por conta do Festival do Morro, antigo Festival de Primavera. Gratuito, em sua sexta edição e sempre às 21 horas, a festa tem hoje shows de Zeca Baleiro e Banda Soul Bamba.

Amanhã, a programação tem Pablo Dominguez, Maria Rita, Dio Cunha & Santo Jorge e Márcio D'Eça. No domingo, Andréa Nery, BaianaSystem e Banda Negra Cor encerram o Festival.

A festa acontece ao ar livre, na Segunda Praia, no mesmo molde do tradicional Festival de Primavera. A expectativa é que, a cada noite, o espaço receba de 20 a 25 mil pessoas. "Esse talvez seja o nosso maior público", diz Fernando Brito, prefeito de Cairu.

Carro-chefe do evento, a MPB é representada por nomes como Zeca Baleiro, que faz a abertura hoje. "Vai ser uma grande noite. O cenário é perfeito pra isso", diz o cantor e compositor maranhense. No repertório, ele destaca músicas da carreira, além de visitar canções de nomes como Martinho da Vila e Luiz Gonzaga

Domingo, às 16 horas, tem também a terceira edição do #PartiuPF, no Espaço Praia do Forte, com Bruninho & Davi, Saulo, Psirico e Avenida Se7e.

E, encerrando a maratona de grandes festas, Itacaré recebe o Mahalo Surf Eco Festival, no Km 6, sempre às 20 horas. Sábado, a festa fica por conta de Seu Jorge, BaianaSystem e Ponto de Equilíbrio. Domingo tem Legião Urbana, Cidade Negra e Nando Reis.

