Festejando aniversário, Neymar aparece ao lado de ex-participante do 'The Voice'

Neymar teve uma festa de aniversário para comemorar seus 27 anos digna de um craque. A celebração aconteceu em Paris, na França, bem pertinho da avenida Champs Elysées, a mais famosa da cidade. Wesley Safadão e Marília Mendonça se apresentaram ao longo da comemoração.

Os celulares chegaram a ser confiscados no início da festa, mas, na era da tecnologia, é praticamente impossível evitar o vazamento de fotos e vídeos em um evento como este.

Desta vez, a ausência de Bruna Marquezine chamou atenção. No ano passado, eles estavam juntos e chegaram a exibir alianças de compromisso. O casal se separou em outubro de 2018.

Na festa desta terça-feira, 5, o jogador apareceu cantando no palco ao lado do filho e de Rafaela Porto, ex-participante do "The Voice Brasil". A proximidade dos dois fez com que convidados e internautas especulassem sobre o namoro entre eles. Rafaela tem 19 anos, é baiana, mas mora em Fortaleza. No Instagram, a cantora e Neymar têm trocado curtidas constantemente.

O craque arriscou a cantar com seus convidados. Ao som de Wesley Safadão, Neymar gritou: "Estou solteiro de novo". "Eu comecei a namorar só para tentar me consertar. Eu fiz de tudo para mudar, mas só que deu errado (...) é melhor mexer com o fígado do que com o coração", diz trecho da canção.

