Festas pós-Carnaval animam o fim de semana

Com o Carnaval praticamente estendido a dez dias de festas, o fôlego ficou pequeno para as tradicionais ressacas que empurravam a folia para o fim de semana seguinte. Este ano, a programação está mais enxuta, mas ainda assim esbanja animação.

A Timbalada, banda que tem um dos ensaios mais tradicionais da estação, encerra a temporada domingo, no Museu du Ritmo. "Fazemos a ressaca com a energia renovada e a energia de realização também, de agradecimento por todo o verão e Carnaval massa que a nossa nação timbaleira passou com a gente. Vou chegar já no museu agradecendo, com uma surpresa", conta Denny, vocalista da banda.

"A gente se reencontra nos ensaios, aprende as músicas, as coreografias para quando chegar no Carnaval ter essa alegria", acrescenta o cantor.

O tema Sinta a Timbalada, que explora os cinco sentidos, foi lançado em dezembro e ganhou as ruas durante as oito apresentações que a banda fez em cinco dias de Carnaval. A música Beijos Timbaleira, de Carlinhos Brown, foi a aposta do grupo para o período.

"Esse tema tem tudo a ver com a Timbalada e com qualquer pessoa que vai ver seu ídolo. Isso aguça todos os sentidos, visão, audição, tato. A gente colocou isso na música", ressalta Denny.

Outro destaque do fim de semana é a banda Bailinho de Quinta, que convoca o clima de antigos Carnavais, no Pelourinho. O show acontece domingo, às 17 horas, no Largo Tereza Batista.

"A gente trabalha, trabalha, trabalha no Carnaval e fecha o ciclo no domingo seguinte. Já há alguns anos a gente tem essa tradição", conta Juliana Leite, vocalista do grupo que apresenta no repertório as tradicionais marchinhas e também traz para o ritmo releituras do universo de rock e MPB.

Este verão, o Bailinho de Quinta movimentou o Santo Antônio Além do Carmo e o Pelourinho. "São lugares que a gente se identifica bastante e representam bem a cena cultural da cidade e o nosso público. Tivemos uma agenda cheia".

Ainda dando vazão à atmosfera carnavalesca, a banda convida os fãs a irem fantasiados à festa. "A galera atende, porque o Bailinho traz esse clima de brincadeira, fantasias, diversão e liberdade. As pessoas gostam disso", explica a cantora.

Já o veterano Luiz Caldas comanda a ressaca do Armazém Vilas, em Lauro de Freitas. A festa acontece sábado, a partir das 22 horas. Carlinhos Brown, que acompanhou Luiz na banda Acordes Verdes, nos anos 1980, é o convidado da noite.

A estreia da nova temporada do Sarau Cultural Domingo no Parque Pituaçu é outra oportunidade para prolongar um pouco mais a folia. O evento gratuito começa às 13 horas e recebe a Escola de Samba Unidos de Itapuã.

O anfitrião do Sarau é o artista Leo Rocha, que, na oportunidade, apresentará o Show Entre Águas. Participam ainda a Cia. Pé na Terra e o músico Alê Santana.

