Festa pop relembra hits que marcaram os anos 90 e 2000

À Amsterdam Rio Vermelho, recebe nesta sexta-feira, 22, a partir das 23h, a edição "Vale A Pena Ouvir de Novo" com os DJs Bela Dantas, Deco Leal, Duda Baroni, Léo Rodriguez, Sabrina Sasha e Yuri Ferreira. O objetivo é relembrar os hits que marcaram os anos 90 e 2000.

No sábado, 23 de março, é a vez da Basiquinha, que de básica não tem nada, trazer toda sua mistura musical, contaminada pelo tecnobrega e bregafunk. Lucas Montty, do Afrobapho, é um dos DJs participantes do line-up, ao lado dos DJs MandsB, Agna, ELDI, Dropeesse, Jhony, Fêh Carvalho, Le Drogo e Osfher.

adblock ativo