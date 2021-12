Festa plural celebra os 466 anos de Salvador

Oito dias de apresentações culturais com cerca de 100 eventos e a participação de dois mil artistas vão marcar os festejos do aniversário de Salvador, que completa 466 anos no próximo dia 29.

O show de Maria Bethânia, no dia 28, conforme A TARDE antecipou no último sábado, é um dos destaques. Além dela, Daniel, padre Fábio de Melo, É o Tchan, Edson Gomes, Diamba, Adão Negro, Márcia Castro e Batifun completam a lista de atrações musicais.

Todas elas integram o Festival da Cidade, que acontecerá entre os dias 22 e 29 e ainda contará com teatro, dança e gastronomia. Os detalhes da programação foram anunciados ontem pelo prefeito ACM Neto, em entrevista coletiva no Palácio Thomé de Souza, no Centro.

A principal novidade desta edição do festival é a ampliação do número de palcos para as apresentações musicais. Em 2014, foram três áreas. Este ano, cinco bairros da capital receberão shows: Barra, Periperi, Cajazeiras, Boca do Rio e Centro (praça Castro Alves).

No dia 27, Edson Gomes, Adão Negro, Diamba e Márcia Castro se apresentam na praça da Revolução, em Periperi. No dia seguinte, o sertanejo Daniel comanda a festa no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X, enquanto as bandas Batifun e É O Tchan tocam na Boca do Rio.

Ainda no dia 28, Maria Bethânia fará show em um palco que será montado no Farol da Barra. "Quero registrar o desejo que ela demonstrou de fazer show no aniversário de Salvador. É também uma homenagem importante para ela, que comemora 50 anos de carreira em 2015", ressaltou o prefeito.

O dia do aniversário da capital baiana terá uma apresentação, na praça Castro Alves, do padre Fábio de Melo, que encerra os festejos.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, conta que a elaboração da programação levou em conta duas questões: "Uma foi ocupar a cidade como um todo, não privilegiar regiões; a outra foi com o multiculturalismo, não privilegiar ritmos nem linguagens. É a comemoração de uma cidade que volta a ser democrática e multicultural. O festival representa isso", disse.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Érico Mendonça, parte dos investimentos na programação partirá da iniciativa privada. Os valores ainda estão sendo definidos.

"Estamos discutindo. Ainda nesta semana, vamos fechar quem serão os patrocinadores dos eventos e quais os valores", afirmou.

O festival contará com apresentação de outras linguagens artísticas. Dentre as novidades, o Festival Braskem de Teatro, em parceria com a Braskem, que exibirá peças consagradas em 2014 e que concorrerão ao prêmio oferecido pela empresa.

Quem frequentar as estações da Lapa, Iguatemi, Mussurunga e Pirajá, entre os dias 23 e 26, pode acompanhar ao Stand-Up Kombi, comandado pelo humorista Pisit Mota. "Trata-se de uma Kombi que vai aos terminais, sempre às 17, com o ator Pisit Mota, para divertir a população", contou Guerreiro.

Na área de literatura, haverá ações como leitura de poemas e doação de livros. Ainda na programação, o Cinema na Praça, que irá à orla de Tubarão, Stella Maris e ao largo Dois de Julho, entre os dias 27 e 29. Nos dias 28 e 29, também haverá shows de concorrentes ao Prêmio Caymmi, no Jardim de Alah.

Os eventos ocorrerão em diferentes pontos e bairros da cidade, como Pelourinho, teatros Castro Alves, Vila Velha, Martim Gonçalves e Eva Hertz, Itapagipe, Boca do Rio, Cajazeiras, Rio Vermelho, Periperi, Dois de Julho, Nazaré e Barroquinha.

