Festa Ploc faz revival dos anos 80 no Armazém Hall

Há 12 anos rodando o Brasil com a proposta de reunir em um mesmo espaço nomes da música que marcaram os anos 1980, a Festa Ploc está de volta à Bahia neste fim de semana. Esta edição, que acontece amanhã, no Armazém Hall (Vilas do Atlântico), propõe uma volta aos bons tempos do axé music com a cantora Márcia Freira.

Ela, que entre o fim da década de 1980 e meados dos anos 1990 esteve à frente da banda Cheiro de Amor, promete reviver sucessos da época em que Carnaval se brincava com mamãe-sacode.

"Eu toco os meus sucessos da carreira e muitos deles são daquele tempo. E nesse show coloquei também algumas coisas que surgiram na música baiana naquele período em que eu estava no Cheiro de Amor", diz a cantora.

Esta é a primeira vez de Márcia Freire na Festa Ploc, mas, para ela, relembrar as canções que marcaram época não é novidade. "Eu já venho fazendo algumas festas em que as pessoas curtem muito as músicas daquele momento. Por isso não vão faltar canções como Auê, Que Arerê, Rebentão e Canto ao Pescador", revela.

Para Márcia, reviver os sucessos da carreira é também recordar um momento que foi especial na vida dela. "Eu comecei bem novinha, cantando MPB. Depois fui convidada para cantar no Cheiro de Amor. Para mim, que era a pessoa mais nova do grupo, era algo muito mágico estar cantando no meio do Carnaval. E naquela época era tudo muito mais espontâneo. Foi muito especial", lembra.

Além de Márcia Freire, esta edição da festa traz Sylvinho Blau Blau, João Penca e Dr. Silvana, que também fizeram nome durante os anos 1980, além da Banda Ploc, que apresenta um repertório composto por muitas das canções que marcaram aquela geração.



Público fiel

Presente em todas as edições da Festa Ploc em Salvador, o cantor Sylvinho Blau Blau ficou famoso a bordo da banda Absyntho, com a música Ursinho Blau-blau. Depois se tornou um rosto conhecido nos programas de auditório da época. Ele acredita que o sucesso da festa está na demanda de um público nostálgico, sempre ávido por reviver os bons momentos da juventude.

"É impressionante o vigor que esse repertório dos anos 80 ainda tem. Quem viveu aquele período, quer voltar a sentir aquela emoção. Então essas músicas trazem isso. E a gente não precisa de cenário, de foguetório, nem explodir o palco, porque as próprias canções já falam por si e são o suficiente para fazer a festa da plateia", observa o cantor.

"E, em se tratando da Bahia, a festa funciona muito bem. O clima, as pessoas, a descontração e alegria, tudo tem a ver com a Festa Ploc. É sempre uma coisa diferente e espetacular", completa.

Com o público de Márcia Freire não é diferente. "Eu vejo que eles viajam através do tempo e se colocam mesmo naquela época. Principalmente os que acompanharam o Cheiro no Carnaval daquele tempo. Você sente o brilho nos olhos das pessoas. Eles cantam as músicas todas", conta.

Para ela, "isso só prova que os cantores que marcaram aquela geração ainda têm um público fiel. E as pessoas que viveram momentos com aquelas músicas, hoje muitos deles casados e com filhos, têm a oportunidade de voltar no tempo por algumas horas e curtir uma festa que vai permitir reviver um pouco daquilo. E isso é muito bacana".

adblock ativo