Festa em Salvador anuncia Pablo Vittar como primeira atração

A cantora Pabllo Vittar estará de volta à Salvador no mês de maio para se apresentar na Festa People. Quem for ao evento poderá ver um show com um repertório recheado de grandes sucessos, como “K.O”, “Open Bar”, “Rainha”, “No Chão”, “Disk Me”, “Buzina” e muito mais.

O evento acontece no dia 11 de maio, na Área Verde do Othon, a partir das 19h. As vendas serão iniciadas no dia 29 de março.

adblock ativo