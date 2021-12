Festa de Santa Bárbara é momento de agradecer e clamar por dias melhores, afirma Arany

A secretária estadual da Cultura (Secult), Arany Santana, participou da abertura dos festejos em homenagem a Santa Bárbara, na manhã desta quarta-feira, 4, no Centro Histórico de Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a titular da Secult associou a representatividade de Santa Bárbara à luta das mulheres por representatividade e igualdade. "É uma festa muito importante para nós, baianos, para as mulheres, porque se trata de Santa Bárbara, em tempo de resistência, em tempo em que estamos clamando por igualdade, por sororidade, por solidariedade, pelo combate ao feminicismo", afimou.

Arany Santana também lembrou que a festa representa o sincretismo religioso em que Santa Bárbara é vinculada a Iansã. "Acho que essa festa cada vez mais se fortalece e o Centro Histórico fica com essa cor, esse vermelho de fé, de alegria, de paixão, e é o início do nosso verão. Para nós, é uma alegria repetir esse feito em todo 4 de dezembro, nessa cidade que pulsa a cultura de matriz africana, principalmente. Um momento em que Santa Bárbara é sincretizada com Iansã. Todos aqui se unem debaixo desse sol, com esse espaço maravilhoso, agradecendo e clamando por dias melhores".

A festa, que inicia o ciclo de festejos populares na capital baiana, é realizada pelo Governo do Estado desde o período em que a festa se tornou patrimônio imaterial e ocorre em parceria com a irmandade do Rosário dos Pretos, com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e o Centro de Culturas Identitárias.

* Com informações de Thais Seixas

