Festa com tropicalistas é uma das opções para o Réveillon

Tradicionalmente, o soteropolitano gosta de passar o Réveillon próximo ao mar. Com 65 km de orla, fica difícil escolher o ponto ideal para celebrar a chegada do ano regido por Xangô e Iansã. Se incluirmos o Litoral Norte, as opções se ampliam ainda mais.

A dúvida entre qual festa escolher nos acompanha ano a ano. A diferença é que, desta vez, a comemoração oficial da cidade ganha temporariamente novo endereço, aos pés de dois cartões-postais, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo.

De 29 de dezembro a 1º de janeiro, a festa acontece na Praça Cairu, no Comércio, em função das obras de readequação da Barra, que deve voltar a sediar o Réveillon de 2015.

Os fogos de artifício serão instalados no quebra-mar e o palco estará voltado para a Avenida Contorno. "Temos como objetivo reintegrar o centro da cidade ao dia a dia dela, dar novos perfis e funções. O Réveillon é um passo", diz Guilherme Bellintani, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura do município.

E acrescenta: "O visual da cidade é ainda melhor do Elevador Lacerda, traz uma visão histórica, uma fotografia ainda mais bonita". O evento é realizado por uma parceria entre prefeitura, governo do estado e iniciativa privada, que esta semana devem dar os detalhes da programação em entrevista coletiva.

Nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Saulo e Pablo já foram antecipados pelo prefeito ACM Neto no final de novembro.

O clima de virada de ano tropicalista fica completo com a participação de Gal Costa. Apesar de ainda não confirmado pelos organizadores, a cantora revelou em entrevista à revista Época que se apresentará em Salvador na passagem de ano.

"Nos próximos anos, a gente pretende posicionar o Réveillon como a segunda data turística da capital, com um índice de ocupação próximo ao do Carnaval", explica Bellintani.

A mudança de local da festa para o Comércio também traz uma opção interessante: assistir à queima de fogos a bordo de barcos próximos ao Forte São Marcelo e depois passear pelas águas calmas da Baía de Todos-os-Santos.

Para Jocely Ribeiro, que desde 2007 organiza o Luau da Virada, festa de Réveillon em uma escuna, a procura tem sido maior que nos outros anos, inclusive de turistas de outros estados.

"Do barco, as pessoas vão ter uma visão mais privilegiada da queima de fogos e poder ouvir os shows na Praça Cairu. Começamos com uma escuna de 65 lugares, hoje trabalhamos com uma de 116", diz.

