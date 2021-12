Fernanda Young estreia série sobre artistas nas ruas

Um espaço e um momento em que os artistas possam se expressar livremente, sem as regras do mercado. Parece improvável existir, mas a rua durante a madrugada tem se tornado uma possibilidade. E é sobre esse tema que Fernanda Young apresenta a nova série do canal Urban Feed, do Youtube, Madrugada Desperada, que estreia nesta quinta-feira, 14, ao meio-dia.

A apresentadora entrevistou artistas e coletivos das ruas da cidade de São Paulo, o que resultou em oito episódios da série. "São Paulo é uma cidade dura, voltada para os hábitos urbanos, com grandes congestionamentos, poluição e caos. No entanto, é uma cidade que inspira a arte. Talvez justo porque a arte manipula a realidade, nos faz sobreviver. Acho que as intervenções trazem um alivio, é a poesia que acalma o olhar", afirma Young.

Entre as oito intervenções artísticas exibidas na série, está a do artista plástico Leandro Dário, que espalha caveiras de crochê pelas ruas; e a do projeto VJ Suave, idealizador do movimento Mais Amor Por Favor, que projeta animações pela cidade de São Paulo. Assim como também são apresentados os trabalhos de Aline Tima, Baillistas, Chico Tchello, Rolê Coletivo, Yellow P. e Venga Venga.

"O que notei nesses artistas é que eles estão experimentando, estão em movimento, talvez muitos acabem em uma galeria de arte, mas levarão a experiência das ruas com eles", declara Young. "É mesmo interessante conhecer pessoas tão idealistas e generosas, pessoas malucas, que querem apenas mudar algo em uma cidade que pode ser mesmo bem dura".

A apresentadora já conhecia os trabalhos dos artistas antes de entrevistá-los. "Não conhecia só as obras dos artistas que entrevistei, mas outras. Sinto-me sendo salva do afogamento. A poesia nos salva. São ruídos que nos acalmam, gentilezas."

Produção da Conspiração Filmes em parceria com a marca de cerveja Desperados, a série é dirigida por Tom Stringhini.

