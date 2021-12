Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis apresentam comédia em Salvador

A comédia "Enfim, nós", com Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis, vai chegar em Salvador nesta segunda-feira, 14, e terça, 15. O espetáculo será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 21h.

A peça, que já esteve em Salvador com outros atores, conta a história de Zeca e Fernanda. Os dois vão passar o seu primeiro dia dos namorados juntos desde que decidiram dividir o mesmo teto. Porém, um pequeno incidente faz com que eles fiquem presos no banheiro. Passar a noite inteira trancados deixa muitos sentimentos virem à tona e pode causar discussão sobre ciúme, cobrança, mania e amor.

Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda no site compreingressos.com/catalogodeteatro e nas bilheterias do teatro, das 14h às 20h.

