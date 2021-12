Fernanda Takai lança Luz Negra, segundo trabalho solo

Fernanda Takai tem motivos para celebrar e, com este pensamento, lança nas lojas o projeto ao vivo Luz Negra, em CD e DVD. A iniciativa é fruto da turnê do vitorioso álbum de estúdio Onde Brilhem os Olhos Seus. Os shows percorrem o país desde março de 2008 com repertório que privilegia canções imortalizadas por Nara Leão e registradas no álbum homônimo lançado no final de 2007, com produção de Nelson Motta.

O trabalho possibilitou que a líder do grupo Pato Fu mostrasse pluralidade de repertório e interpretações muitas vezes desconhecidas por aqueles que não acompanhavam de perto a carreira da banda de pop-rock. Até então, Fernanda também não tinha tanta oportunidade de se expressar desta forma.

Não só o público aplaudiu o CD (com venda superior a 50 mil cópias, tiragem referente a Disco de Ouro). A crítica especializada não se cansou de tecer elogios ao álbum. A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) premiou Takai como o Melhor Disco de MPB de 2007.

Em Luz Negra, Fernanda volta a apresentar um trabalho apurado. Desta vez, além do repertório e das interpretações, o público pode conferir em casa toda a estética do show que foi apresentado no Teatro Castro Alves durante o último Mercado Cultural, realizado em dezembro do ano passado.

“É um ciclo que se completa. Não queria, simplesmente, pegar um show, gravar e vender alguns mil DVDs. Queria motivar quem tivesse gostado do show a ter em casa uma boa obra, celebrar este momento da carreira. Queria que isso ficasse, para sempre, como uma fase muito boa da minha vida”, diz Fernanda, em entrevista por telefone.



Estética – O que chama atenção de imediato em Luz Negra é a fotografia utilizada, inspirada em filmes como O Homem-Elefante (1980), de David Lynch, e Sin City (2005), de Frank Miller e Robert Rodriguez. A equipe da produtora mineira G5, responsável pela captação de imagens e som, registrou, com competência, tons de cinza que fazem jus ao título da obra.



A cor somente ganha a tela aos poucos, com mais vigor a partir da faixa 5, Com Açúcar, Com Afeto. Toda a concepção, obviamente, já fazia parte do que foi pensado por Takai para o show, que continua na estrada pelo menos até o final do ano. Uma outra característica do trabalho é a nitidez do áudio, além da forma como a participação do público é explorada.



“Me incomoda um pouco nos DVDs ao vivo o excesso de plateia, de ambiência. Às vezes, exageram na ambiência para mostrar que o show é um sucesso. Não concordo com isso. Esteticamente falando, eu prefiro mostrar que o show foi gravado em um teatro que tem a acústica perfeita. Fizemos o show com todo mundo tocando mais baixo, privilegiando a gravação. Não queria fazer nada alto. Não é um show de rock”, considera. O espetáculo aconteceu no Teatro Manoel Franzen de Lima, em Nova Lima, Minas

Gerais, em maio deste ano.



Segundo Fernanda, a captação foi uma das maiores preocupações. “O show era muito elogiado. As pessoas saíam sempre felizes. A gente tinha que captar muito bem isso. Mostrar para elas: olha, esse é o show que você assistiu, mas que está com mais detalhes ainda!”.



O repertório do DVD traz todos as canções do álbum de estúdio. Além de Com Açúcar, Com Afeto, de Chico Buarque, estão no roteiro músicas como Diz que Fui Por Aí, de Zé Kéti e Hortênsio Rocha, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, assinada por Roberto e Erasmo, Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e Estrada do Sol, de Tom e Dolores Duran.



Além destas, Fernanda incluiu aquelas que já estavam no show: There Must Be An Angel, do Eurythmics, a versão em japonês do clássico O Barquinho, intitulada de Kobune, a empolgante Sinhá Pureza, do paraense Pinduca, a bela regravação de Ordinary World, do grupo de rock inglês Duran Duran, além de Ben, hino de Michael Jackson.



Após a morte do astro pop, Fernanda deu algumas declarações para relembrar que a música já estava no roteiro há mais de um ano. “Tenho fãs mais preocupados com a minha carreira do que eu (risos). Vários pensaram que muita gente falaria que eu estava me aproveitando. Eu toco essa música há mais de um ano. Não iria tirar do disco. Tenho minhas encucações artísticas, mas não ia fazer isso. Era uma homenagem em vida. Eu sou fã. Desde quando ele estava sendo julgado, falava: acho que ele é inocente. Acho realmente que ele poderia ser maluco, mas não tarado”.





