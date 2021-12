Fernanda Souza vence o Dança dos Famosos

A atriz Fernanda Souza foi a campeã da sétima edição do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão do Faustão", neste domingo, 25. Ela teve uma final disputadíssima com Sheron Menezes, mas foi a mais votada pelo público de casa e levou a melhor.





No entanto, para Sheron Menezes, o segundo lugar não tirou sua felicidade e empolgação. “Me sinto campeã! Eram 12 participantes!”, relembrou a participante. A atriz disse ainda, como o quadro foi importante para a sua vida cotidiana: “Eu aprendi a não dizer ‘não posso’. Eu aprendi a ir além. Tudo é possível”, disse.



Faustão anunciou a vencedora depois das notas do júri artístico e técnico, da plateia e do público de casa. Neste domingo, não foram cinco, mais sim oito jurados, quatro artísticos e quatro técnicos, convidados para decidir o resultado do quadro.

Entre as personalidades, estavam os vencedores de antigas edições do "Dança dos Famosos", como Paola Oliveira e Rodrigo Hilbert, alguns parcipantes eliminados da versão 2010 da atração, como André Arteche, Bruno De Luca, Ana Maria Braga, Christiane Fernandes, Stênio Garcia, Diogo Nogueira, Paulo Zulu e Wanderléa.

