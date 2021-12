Fernanda Souza apresenta 'Meu passado não me condena' no TCA

A atriz Fernanda Souza volta à Salvador pela quarta vez com seu espetáculo "Meu passado não me condena", no Teatro Castro Alves para apresentações dias 3 e 4 de Fevereiro, a partir das 21h.

Numa espécie de "stand up" moderno, a atriz irá relembrar as suas principais personagens (Mili de Chiquititas, Mirna de Alma Gêmea, Carola de O Profeta, Isadora de Toma lá da cá, dentre outros) que vivenciou nas telinhas ao longo dos seus vinte e cinco anos de carreira.

Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 100,00 e estão à venda nos postos SAC Barra e Bela Vista e na bilheteria do local.

>>SERVIÇO

Meu passado não me condena

Quando: 03 e 04 de Fevereiro

Local: Teatro Castro Alves

Horário: 21h

Valores: R$ 100,00/50,00 – setores de A a W

R$ 80,00/40,00 – setores de X a Z5

R$ 50,00/25,00 – setores de Z6 a Z11

adblock ativo