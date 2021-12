Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena encenam peça em Salvador

No mês de outubro os atores Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena vêm a Salvador estrelar a comédia romântica Tô Grávida, pelo projeto Catálogo Brasileiro de Teatro.



As apresentações acontecem nos dias 11, 12 e 13, no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 21h (sexta e sábado) e 20h (domingo). Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e estão à venda no teatro e no site www.compreingressos.com.



A peça fala como a gravidez e nascimento de um bebê afeta a vida de um casal.

