Feriado de 1º de Maio tem programação diversificada

Para comemorar nesta quarta-feira o 1º de Maio, o feriado do Dia do Trabalho, os soteropolitanos têm uma série de atividades gratuitas em diferentes locais. Apresentações artísticas, atividades esportivos e oficinas vão animar o público.

O Sesc de Piatã, local tradicional de comemoração dos trabalhadores, programou muitas atrações a partir das 8 horas. Dentre outras coisas, haverá festival de música caribenha e futebol. Sem falar de um espaço voltado para os cuidados com a saúde.

Um palco também foi montado e trará como atração principal a Banda Filhos de Jorge, à partir das 14h. As crianças terão um espaço com mais de 15 jogos interativos.

No clube, a programação nas piscinas também está mantida, garantiu a assessoria do órgão. As atividades se encerram por volta das 17h.

Para o Terreiro de Jesus, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) programou show com a participação da cantora Mariene de Castro. As atividades no local vão das 11h às 19h.

Por sua vez, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) também celebra a data com atrativos que acontecem a partir das 14h na Praça Nelson Mandela, em frente ao Plano Inclinado da Liberdade. As bandas Batifun e Academia do Samba animam o público.

Já o Serviço Social da Indústria (SESI) promove um passeio ciclístico a partir das 9h30. Os trabalhadores irão percorrer as ruas e avenidas do bairro de Itapagipe. Além disso, haverá torneios esportivos e apresentações artísticas das 9h às 17h.

Trânsito - A Transalvador informou que o tráfego será progressivamente interditado em algumas ruas a partir das 10h devido ao passeio ciclístico do 1º de Maio promovido pelo Sesi, na Cidade Baixa.

Estão incluídas a avenida Tiradentes, Largo de Roma, ruas Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Padre Antônio de Sá, Fernandes Vieira, José Martins Tourinho, Largo dos Mares e Fernandes da Cunha, avenida Luiz Tarquínio, rua da Imperatriz e praça Euzébio de Matos.

Além destas, ficarão parcialmente fechadas divido à programação dedicada ao lazer deste feriado as ruas Travasso de Fora, Visconde de Caravelas, Largo da Madragoa, Lelis Piedade, Júlio David, avenida Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira, Visconde de Caravelas além do Largo do Papagaio.

adblock ativo