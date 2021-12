Fenômeno da internet 'Authentic Games' volta à Concha Acústica

O fenômeno da internet 'Authentic Games Aventura no Circo', com o youtuber mineiro Marco Tulio, retorna a Salvador para mais uma apresentação. O show tão aguardado pelos fãs baianos será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 6 de julho (sábado), às 18h.

Ambientado em um cenário de circo, o espetáculo apresenta uma história de aventura onde Authentic e seus amigos precisam ajudar Mister X a salvar o Grand Circo Alegria. Novos quadros, personagens, números circenses com muita mágica, games e a participação da Família Craft completam esse universo de encantamento e alegria com muita interatividade em um cenário totalmente reformulado.

A estrutura do espetáculo inclui ainda 50 metros de telões, apresentação de bonecos com 2,5 metros do Authentic Games, do cão boneco Shake, e ainda o boneco Authentic Reverso e as presenças dos amigos da família Craft. Os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser encontrados na bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo