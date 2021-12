Na última quarta-feira, 1º, Silas Malafaia decidiu promover um boicote à Disney por causa de um beijo gay no desenho Star vs. as Forças do Mal. No sábado, 4, Felipe Neto fez um vídeo em resposta ao pastor.

Estadão Conteúdo Felipe Neto compra briga com Malafaia após tentativa de boicote à Disney

"Você acha que o jeito certo de educar seu filho sobre a homossexualidade é fingindo que ela não existe?", questionou o youtuber. "Não tem absolutamente nada de errado no desenho da Disney".

No vídeo, Felipe Neto se propôs a fazer publicidade gratuita para qualquer empresa que for boicotada por Malafaia. "Empresas de todo Brasil, quer ganhar publicidade gratuita no meu canal? Irrite Silas Malafaia", disse o youtuber.

Ao final, ele pede para que seus seguidores comprem qualquer produtora da Disney para enfrentar o pastor.

Em seu Twitter, Malafaia afirmou que era uma honra ser caluniado por 'inescrupuloso' como o youtuber. "Vou lhe dar a chance, na justiça, para você provar o que falou", escreveu o pastor.

