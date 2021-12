Felícia de Castro: 'À mulher é negado expor o lado grotesco'

A palhaça e atriz Felícia de Castro é criadora e pesquisadora da arte-ritual, dos cantos, danças e imaginários das culturas brasileiras e da palhaçaria alinhada ao sagrado feminino. Em entrevista ao Caderno 2+ de A TARDE, ela analisa a cena da palhaçaria em Salvador. Mestra em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Felícia, que tem ministrado cursos e vivências sobre a palhaçaria feminina, entre outros temas, fala de como trabalha com arquétipos do palhaço e de como esta arte milenar tem proporcionado às pessoas crescimento pessoal e cura de chagas psicológicas.

Felícia, você é uma das precursoras da retomada da arte do palhaço em Salvador, desde que produziu em 1999, junto com João Lima, a vinda do grupo Lume Teatro (SP) para a Bahia, que realizou um curso de formação intensiva na área. Passados 18 anos, como analisa a cena de palhaçaria na capital baiana?

Eu acho a cena artística local de palhaçaria fortíssima. Temos excelentes palhaços e palhaças. Além da multiplicação do número de profissionais, constato um maior aumento de espetáculos, principalmente de rua, mas também avanço dos cabarés (evento que reúne várias números de palhaços). Há, também uma grande procura pelos cursos de palhaçaria, principalmente pelas mulheres. Outro fator positivo é a maior influência da linguagem do palhaço nos espetáculos artísticos.

Mas, o que falta melhorar? Você não acha que a arte do palhaço em Salvador está muito difundida entre os grupos, mas que falta uma maior divulgação dos eventos para o grande público?

A palhaçaria da Bahia e do Nordeste, que é de muita qualidade, na verdade, precisa é furar o cerco e ser mais conhecida no eixo Rio/São Paulo. Agora, como o palhaço tem característica de ser muito independente, talvez falte maior empenho nas áreas de produção e promoção para que a cena ganhe maior visibilidade.

Mas você tem conseguido furar o cerco...

Há muito tempo me reconheço como artista empreendedora. Esta dedicação faz com que meu trabalho seja reconhecido fora da Bahia. Faz com que seja convidada para ministrar cursos e participar de festivais artísticos fora do Estado.

Lembrei agora que você criou em Salvador, em 2008, juntamente com Demian Reis, João Lima e Alexandre Casali, o primeiro curso técnico profissionalizante em palhaçaria da Bahia, em parceria com a Sitorne – Estúdio de Artes. Infelizmente o curso acabou.

É verdade, mas muitos palhaços como eu, João Lima Demian Reis, Alexandre Luis Casali e grupos como Nariz de Cogumelo e Cia Pé na Terra estão fazendo novos cursos, preenchendo esta lacuna.

O que é necessário para ser palhaço? Que ferramentas são imprescindíveis para aprender esta arte?

Para ser um bom palhaço é necessário coragem para olhar a si mesmo, coragem de abraçar sua própria vulnerabilidade, de se aceitar como se é. Minha linha de pesquisa envolve, por exemplo, as danças e cantos da cultura popular brasileiras e a dança butoh. Nos meus cursos trabalho com exercícios teatrais e ritualidade para conseguir acessar estados sensíveis (As pesquisas de Felícia de Castro, tal como as pesquisas de nomes renomados como Jerzy Grotowski, Iben Rasmussen e Eugênio Barba, mergulham na fonte de diversas culturas ancestrais).

Este é seu desafio?

Meu desafio é tocar a sensibilidade do outro e fazer com que ela se expresse através do corpo. Penso que o palhaço é a dança das emoções, é acordar os impulsos vivos. Infelizmente estamos desconectado de tudo isto. Palhaçaria para mim, é o transbordamento de humanidade.

A partir de 21 de julho você promove a sétima edição do curso de iniciação Palhaças, Bem Vindas Sois Vós, que alinha palhaçaria pessoal e o sagrado feminino, para mulheres acima de 18 anos. O que trabalha no curso?

No curso, arquétipos clássicos do palhaço são abordados de forma particular, com o objetivo de encontrar a ancestralidade cômica que habita toda mulher, através do acesso à Mulher Selvagem (Grotesco/Bufão), à Criança Mágica (Palhaço Augusto) e à Guerreira (Palhaço Branco). Maiores informações no palhacabemvindassoisvos@gmail.com.

Como tem reagido as mulheres ao acesso à mulher selvagem? Elas se sentem empoderadas?

Sim. À mulher é negada a exposição do estranho, do feio, do grotesco. É quase como imposição a beleza. Quando a palhaçaria dá acesso a este lado, isto acaba sendo muito libertador e promove curas. Percebo que várias mulheres são atraídas pelo curso pelo viés do autoconhecimento.

Há alguns anos você atuou nos filmes Central do Brasil, de Walter Salles e Histórias da Bahia, de Sérgio Machado, Araripe Jr e Adyala Iglesias. Recentemente participou do premiado documentário Ridículos. Fale deste trabalho.

O filme, sobre a arte da palhaçaria, tem direção de Rodrigo Luna, Ronei Jorge e Paula Lice. Reuniu eu, Demian Reis, Alê Casali e João Lima, responsáveis pelo desenvolvimento da arte do palhaço em Salvador no lugar onde há 18 anos fomos iniciados. Foi muito emocionante.

Como é o nome da palhaça que você se transforma?

(Risos) O nome é enorme. (Escreve no papel a pedido da repórter): Bafuda Florencia Orgância Risoflora Caipora Copaíba de Manjericão Árvore Floresta Coquinha Gogoia). Quando Bafuda nasceu meu desafio era soltar meu cabelo black, por conta de uma história de repressão étnica social. Hoje meu desafio foi cortar este cabelo, me desapegar de uma imagem construída. A palhaçaria, aliás, me ensinou a sair da zona de conforto, me reinventar.

E você agora tem um filho.

Sim, Uirá Porã, que tem três anos e meio. Ele acompanhou o processo da raspagem do meu cabelo, ritual que será mostrado no filme Ato de Lila, de Naia Prata, João Pedro Matos e Matheus Vianna. Saí de uma Felícia mais densa para uma mais leve.

