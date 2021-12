Feira sedia final de festival de música para trabalhadores

Com a iniciativa de estimular a criatividade dos trabalhadores, além de revelar novos talentos, acontece, no dia 27 de setembro, a partir das 16h, a etapa final da 15ª edição do Festival SESI Música. A programação do evento, realizado no Centro de Cultura Amélio Morim, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), é gratuita.

No total, 41 pessoas de várias cidades do estado se inscreveram, mas apenas 17 chegaram até esta etapa da competição.

Os finalistas, entre eles trabalhadores da indústria, dependentes e alunos da Rede SESI de ensino, irão apresentar músicas conhecidas da MPB, e também composições inéditas. Além disso, o evento ainda conta com as participações especiais dos cantores Lazzo Matumbi e Maryzélia.

Os prêmios são em dinheiro. O vencedor leva R$ 2 mil, já o segundo colocado fatura R$ 1 mil e o terceiro ganha R$ 700.

adblock ativo