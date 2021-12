Feira promove troca de brinquedos e livros na Pituba

Acontece neste sábado, 27, a nona edição do projeto infantil "Feira de Troca de Brinquedos e Livros" na praça Flora, no bairro da Pituba. O evento terá início a partir das 9h e segue até as 12h.

O encontro, que é aberto ao público, é promovido de maneira voluntária por pais, mães e brincantes, com a proposta de reforçar o lema "trocar é melhor que comprar", além de levar diversão a família.

De acordo com os princípios da feira, os próprios pequenos que irão negociar as trocas. Os adultos só poderão interferir caso a criança demonstre necessidade.

