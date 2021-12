Feira 'Mulheres Que Fazem Arte' transmite evento neste sábado

Ocorre neste sábado, 27, às 14h, a segunda feira online do Mulheres Que Fazem Arte. O evento reúne dez expositoras dos mais diversos segmentos do setor em uma feira online, transmitida no Instagram do projeto (@mulheresquefazemarte).

Além da comercialização de produtos, o evento também conta com rodas de conversas sobre “Mulheres Empreendedoras – Saúde mental e covid”, com as psicólogas Danielle Assis e Larissa Pires, e “Mulheres na tatuagem: desafios e perspectivas”, com a tatuadora Raquel Terra Nova, transmitidas através dos perfis do MQFA no Facebook e Youtube.

O MQFA ocorre em Feira de Santana desde 2018, popularizando a economia criativa no interior baiano e auxiliando na divulgação dos trabalhos realizados por mulheres do segmento. “Essa seria uma edição presencial, mas por conta das novas restrições e em respeito a todos que tiveram suas vidas afetadas pelo coronavírus, decidimos realizar novamente de forma online. Assim, estaremos nos protegendo e também a todas as participantes”, explica a idealizadora do projeto, Heloisa Lima.

O Brasil é um dos maiores mercados de economia criativa no mundo. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), em 2015, esse setor movimentou cerca de R$ 155 bilhões do Produto Interno Bruto (PIB).

O projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionada Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

