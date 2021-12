Feira incentiva empreendedorismo da comunidade negra de Salvador

A Feira Nagô, evento criado com o objetivo de enaltecer o empreendedorismo da comunidade negra de Salvador, lança sua primeira edição neste sábado, 2. A feira acontece no Instituto Mídia Étnica, localizado na rua Areal de Baixo, no bairro do Dois de Julho, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

"Nelson Mandela diz que o Ubuntu [filosofia africana] não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é: o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é mais importante na vida. E acho que o que ele diz tem muito do nosso projeto, pois a ideia é enaltecer o empreendimento do povo negro", explicou, por meio de nota divulgada pelo Instituto Mídia Étnica, uma das organizadoras do encontro, Gabriela Silva.

A programação da feira é diversificada, contando com atrações musicais, poesia e mini-workshops. Serão comercializados no ambiente roupas, calçados, brincos, pulseiras, colares, turbantes, artesanatos em geral, comida, bebida, doces, entre outros produtos. Todo o comércio é de responsabilidade de afro-empreendedores.

O evento é uma parceria entre empreendedoras negras com o Instituto Mídia Étnica e o coworking UJAMAA (escritório colaborativo para afro-empreendedores).

Atrações

A rapper baiana Áurea Maria de Lima, conhecida como Áurea "Semiséria", de 19 anos, fará um pocket show na feira. Ela é dona do videoclipe da faixa "Áurea Abolicionista", que já possui mais de 20 mil visualizações no Youtube.

O grupo CDR Style também estará no evento. O som da banda é uma mistura de Rap, Reggae, Raggamuffin/Dancehall, Reggaeton, Kuduro, Kizomba, Zouk, entre outras vertentes musicais de origem africana.

Em atividade desde 1999, a banda Rapaziada da Baixa Fria (R.B.F) também marca presença na feira. As letras das músicas do grupo abordam temas relacionados às comunidades carentes, principalmente de Baixa Fria, como uma forma de combater a discriminação contra essas pessoas.

Espaço infantil

A Feira Nagô também vai disponibilizar um espaço só para as crianças que forem ao evento, com a realização de uma oficina de contação de história que utilizará a pedagogia da Abayomi. O termo significa "encontro precioso" na língua africana Iorubá. É o nome das bonecas produzidas de forma artesanal por Raissa Rosa Abayomi.

"No passado, eram feitas pelas mães durante as terríveis viagens da África para o Brasil como forma de acalentar e alegrar as crianças. Hoje, ensino a fazer as bonecas, trabalhando questões identitárias, simbolização do poder feminino, resgate da história afro-brasileira e educacional criando a Pedagogia da Abayomi”, explica Raissa Rosa.

As inscrições para as oficinas devem ser realizadas através do email: vnuscomunicacao@gmail.com. As vagas são limitadas.

