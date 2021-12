'Feira Empreendendê do Recôncavo' movimenta Santo Amaro a partir desta quinta

A cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, sedia a partir desta quinta-feira, 21, uma extensa programação com apresentações artísticas e culturais, gastronomia tradicional, rodas de negócios, oficinas e exposição. A '1ª Feira Empreendendê do Recôncavo – Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento na Década Afrodescendente' segue até o dia 23 de novembro e tem o objetivo de promover o empreendedorismo cultural negro e a economia criativa para a capacitação das populações de religião de matriz africana do Recôncavo da Bahia.

Segundos organizadores, esta primeira edição vai homenagear o dia da Dia Nacional da Consciência Negra e abordará temas relativo às mulheres negras latino-americanas e caribenhas e à Revolta dos Búzios.

No evento, haverá espaço para comercialização e exposição de produtos desenvolvidos por mulheres e jovens negros de religião de matriz africana na região. A feira é organizada pela Associação Beneficente Ilê Axé Ojú Onirê, sediada em Santo Amaro. O acesso é gratuito.

